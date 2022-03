Accident de car de Rochefort : enfin un procès, six ans après

La fin d'une très longue attente pour les survivants et familles des victimes de l'accident de car de Rochefort. Trois jours de procès, du 28 au 30 mars à La Rochelle, mais un seul prévenu : le conducteur du camion-benne à l'origine du choc. Son employeur Eiffage a été mis hors de cause.

Trois jours pour revivre et pour juger un drame qui a ému la France entière. Le procès de l'accident de car de Rochefort s'ouvre ce lundi 28 mars devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Un retour en arrière de six ans, c'était le 11 février 2016 vers 7h10 : un autocar scolaire croisait la route d'un camion-benne, dont la ridelle, le montant latéral de la benne, était restée ouverte. Cisaillant le car de part en part. Bilan très lourd : six morts, des jeunes de 15 à 18 ans, deux victimes grièvement blessés, et les huit autres occupants du car dont le chauffeur, marqués à vie par le décès de leurs camarades.

Pour ces survivants, et pour les familles des victimes, ces trois jours d'audience s'annoncent particulièrement pénibles. Une salle d'audience spéciale a été aménagée dans le tribunal, pour accueillir les 42 parties civiles. Face à elles, un seul prévenu : le conducteur du camion-benne, 23 ans à l'époque, poursuivi pour homicides et blessures involontaires. Pour avoir oublié de relever sa ridelle, il risque cinq ans de prison. Son employeur, la société Eiffage, a pour sa part bénéficié d'un non-lieu.

Ce n'est pas le procès d'Eiffage : explications Copier

Six ans : l'instruction de cette affaire a été interminable, "délai déraisonnable" comme le pointent des avocats de parties civiles. C'est en partie lié aux débats sur la responsabilité éventuelle d'Eiffage. La réglementation de l'époque imposait-elle d'installer dans les camions des systèmes d'alerte pour prévenir les chauffeurs en cas d'oubli ? Les experts n'étaient pas tous d'accord. Après cinq ans d'instruction, Eiffage a finalement été mis en examen, mais pour être mis hors de cause un an plus tard. Non-lieu confirmé en appel le mois dernier.

Qu'est-ce qu'une ridelle ? C'est le montant latéral de la benne. Abaissé de 90 degrés par le chauffeur juste avant de prendre la route, pour installer une bâche, et qu'il a très certainement oublié de relever. - Visactu

Au cœur de l'accident, une ridelle ouverte

La ridelle, c'est le montant latéral d'une benne basculante, qui peut être abaissé grâce à des vérins hydrauliques. Peu avant de prendre la route ce 11 février 2016, le conducteur du camion-benne a justement baissé sa ridelle gauche, pour installer une bâche. Le plus probable est qu'il ait oublié de la relever. Cette pièce de 450 kg n'a en tout cas laissé aucune chance à ses victimes, cisaillant le car scolaire sur toute sa longueur.

S'il faut retenir une conséquence positive de cette affaire, c'est d'avoir fait avancer la réglementation. Depuis juillet 2000, l'installation de systèmes d'alerte et de limitation automatique de la vitesse est obligatoire sur tous les camions-benne en France. Précisément pour empêcher de circuler ridelle ouverte.

Ce drame est aussi le résultat d'un triste enchainement de circonstances : la fermeture du pont tournant du port de Rochefort, qui oblige le car à prendre un détour, le lieu de la collision qui est celui où la chaussée est plus étroite, et surtout un défaut de visibilité. Au moment de l'accident, il fait encore nuit, et il bruine.

Six ans d'enquête : un délai "déraisonnable" Copier

"Eiffage n'a même pas daigné mettre des gerbes de fleurs pour les enfants" : la colère d'Eric Audet, père de Florian, tué à 15 ans Copier

La salle spécialement aménagée pour accueillir le procès de l'autocar de Rochefort. Il s'agit de la salle des pas perdus du tribunal de commerce, assez vaste pour accueillir les 42 parties civiles et leurs proches. © Radio France - Julien Fleury

Six ans de procédure : la chronologie