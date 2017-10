Accident de car de Saint-Lothain : six mois de prison avec sursis pour le chauffeur

Le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a prononcé ce mardi une peine de six mois de prison avec sursis à l'encontre du chauffeur de car qui avait renversé son véhicule dans les vignes, en mai dernier. L'accident avait fait un mort et vingt blessés.

Six mois de prison avec sursis pour le chauffeur qui avait renversé son car dans les vignes de Saint-Lothain, en mai 2017. Le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier qui a prononcé cette peine, ce matin, l'a assortie d''une suspension du permis de conduire avec interdiction de le repasser durant six mois.

Le jeune homme de 26 ans est condamné pour avoir causé un accident qui a coûté la vie à une octogénaire (décédée un mois après le drame, des suites de ses blessures) et fait six blessés graves ainsi que 14 blessés légers. Les 29 retraités qui voyageaient à bord du bus venaient de la région lyonnaise et allaient visiter une église romane. Le chauffeur avait emprunté un petit chemin rural interdit à la circulation pour approcher les personnes à mobilité réduite au plus près de l'église.

La condamnation prononcée à l'encontre du chauffeur est moins lourde que les réquisitions du procureur qui avait demandé 18 mois de prison avec sursis et deux ans de suspension de permis. Me Mani Moayed, l'avocat du prévenu, y voit une certaine clémence du tribunal, à l'image de celle dont ont fait preuve les victimes à l'audience. Elles avaient expliqué bien connaître le chauffeur, un jeune homme serviable qui "avait voulu bien faire" et qui "avait juste eu une mauvaise appréciation des choses". En apprenant le jugement, Christian Leygnier, un des passagers du bus qui s'était porté partie civile au procès, explique qu'il n'a aucune rancoeur envers le chauffeur et qu'il lui souhaite "de pouvoir reconstruire sa vie".