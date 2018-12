Accident de car en Haute-Saône : grosse frayeur pour une trentaine d'élèves

Un car de ramassage scolaire a percuté une voiture ce lundi après midi entre Gray et Le Tremblois en Haute-Saône. Les trente enfants à bord, collégiens et lycéens, sont indemnes mais le conducteur de la voiture est gravement blessé.

Gray, France

Ce type d'information suscite toujours un certain émoi en général et en particulier en Franche-Comté où l'accident de Montflovin avait coûté la vie à deux adolescents début 2016. Un car de ramassage scolaire a percuté une voiture ce lundi après midi vers 17h30 entre Gray et Le Tremblois en Haute-Saône.

Une trentaine d'enfants à bord, choqués mais indemnes

Une trentaine d'enfants était à bord, des collégiens et des lycéens des communes d'Apremont, Esmoulins et La Loge qui rentraient de Gray. Tous sont choqués, une dizaine présente des blessures superficielles mais aucun heureusement n'a été gravement touché. Les enfants ont été dirigés sur la salle des fêtes de Champvans. En revanche le conducteur de la voiture est sérieusement blessé, il a dû être désincarcéré par les pompiers. Le conducteur du car lui n'est que légèrement blessé.

La RD475 a été coupée à la circulation pendant plusieurs heures le temps de dégager le bus.