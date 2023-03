Accident de car en Isère : Le chauffeur et sa compagne hors de danger, les enfants ont pu rentrer chez eux

L'histoire se termine plutôt bien pour les enfants d'une colonie de vacances et leurs accompagnateurs, victimes d'un accident de car samedi 4 mars à Corps, tout au sud de l'Isère. Le chauffeur et sa compagne, gravement blessés sont tirés d'affaire, même si lui souffre de fractures des côtes, en plus du malaise qui semble être à l'origine de l'accident. Elle, détachée au moment du choc, reste très sérieusement touchée aux cervicales.

Le village de Corps mobilisé pour accueillir les enfants

Les enfants, eux, étaient tous attachés, ce qui a sans doute évité un bilan beaucoup plus lourd. Quatorze d'entre eux étaient légèrement blessés, certains emmenés à l'hôpital pour des examens. Les autres ont été recueillis par la commune. Le maire, Fabien Mulyk, a été prévenu très vite par les secours. Un hôtel du village a été réquisitionné pour les accueillir. On leur y a servi des boissons chaudes et un repas. Plusieurs habitants se sont portés volontaires pour leur tenir compagnie, notamment des institutrices qui ont apporté des jeux.

Les enfants de retour chez eux dans la nuit

De leur côté, la préfecture et le rectorat se sont aussi mobilisés pour rassembler tous les enfants, indemnes et blessés, à l'école des pupilles de l'air à Montbonnot, avant de les emmener à la gare de Grenoble. Un TGV les y attendait, de même qu'une poignée de parents qui avaient fait le déplacement depuis la région parisienne. Les retrouvailles ont donné lieu à beaucoup de sourires et de soulagement.