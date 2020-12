Accident de car scolaire à Labergement : une cellule psychologique pour le retour des élèves à l'école

Deux jours après l'accident de car scolaire qui a fait trois blessés à Labergement-Sainte-Marie dans le Doubs, jeudi 3 décembre 2020, il est temps de retourner en classe. Une cellule psychologique de l'éducation nationale est mise en place dans l'établissement où les enfants présents dans le car sont scolarisés, l'institution privée Sainte-Jeanne-Antide.

Tous ceux qui le souhaiteront auront droit à un échange individuel

Les enfants présents dans le car ont vu des vitres cassées, du sang, les autres en ont entendu parler : tout l'établissement a été secoué. Ce jeudi, deux psychologues, une infirmière et une assistance sociale scolaire se rendront en binôme dans les classes pour proposer des temps d'écoute individuels à tous ceux qui le souhaitent.

Dans toutes les classes, il faut parler ou échanger - Patrice Durand, directeur académique

L'idée, est surtout d'être à l'écoute. "Dans toutes les classes, il faut parler ou échanger, quand bien même on n'était pas dans le car," explique Patrice Durand, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs :

"L'idée c'est de pouvoir parler et échanger" : Patrice Durand, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs : Copier

Les responsables de l'établissement aussi son prêts à échanger, avec les enfants et les familles. Mireille Besseyre, la directrice de l'enseignement catholique de Franche-Comté : "le corps enseignant veut retrouver les jeunes, pour pouvoir redire les choses, pouvoir repartir. Cela ne veut pas dire que l'on entend pas, bien évidemment, on va écouter. Dans le même temps, on sent leur envie de retrouver leur vie habituelle d'écoliers ou de collégiens."

La directrice de l'établissement pourra à nouveau faire appel à cette cellule, si cela lui paraît nécessaire. On le rappelle, 30 enfants âgés de 6 à 14 ans se trouvaient à bord. Trois d'entre eux ont été blessés, dont deux grièvement.