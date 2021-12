Accident de car scolaire à Toury (Eure-et-Loir) : huit blessés légers, dont cinq enfants

Un accident impliquant un car scolaire du réseau Rémi et u véhicule utilitaire s'est produit à Toury, en Eure-et-Loir, à proximité du Loiret, ce mercredi matin. Il y avait 53 enfants à bord du car. Bilan : huit blessés en urgence relative, dont cinq élèves.

Un accident s'est produit peu après 7h30 ce mercredi matin, à Toury en Eure-et-Loir, à la limite avec le Loiret. Cet accident entre un véhicule utilitaire et un car scolaire du réseau Rémi a fait huit blessés en urgence relative, indiquent les pompiers qui sont sur place. Il y avait 53 enfants à bord du car.

Le car scolaire effectuait la liaison entre Fresnay-l'Eveque et Toury : l'accident s'est produit sur la RD 2020. Une trentaine de sapeurs pompiers avec deux véhicules de secours et quatre ambulances sont mobilisés : il y a huit blessés légers, dont cinq enfants qui étaient dans le car, et trois occupants du véhicule utilitaire.