Accident de Carly : l'un des conducteurs, très alcoolisé, est en garde à vue

Le conducteur de l'un des véhicules impliqués dans le grave accident qui s'est produit sur une route départementale du Pas-de-Calais samedi soir a été placé en garde à vue dimanche soir, dès sa sortie de l'hôpital. Cet homme âgé de 49 ans était très alcoolisé au moment de l'accident, confirme le procureur de la République de Boulogne.

Dix blessés graves, une vitesse excessive

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juillet, son véhicule a violemment percuté par l'arrière une autre voiture, avant de se déporter et de percuter un autre véhicule frontalement. Les chocs, très violents, ont fait dix blessés, dont trois en urgence absolue. Parmi les blessés les plus graves, deux jeunes filles de 9 et 13 ans. Leur pronostic vital était engagé, mais l'état de santé de la plus âgée semble s'améliorer, précise avec prudence le procureur.

L'homme a été entendu par les enquêteurs. Selon les premiers éléments, il roulait largement au-dessus des limitations de vitesse. Les victimes, encore hospitalisés, devraient elles aussi être entendu par les enquêteurs pour déterminer les circonstances précises de l'accident. Les suites judiciaires de cet accident seront ensuite déterminées par le procureur.