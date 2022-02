Il faut "réfléchir collectivement" à l'interdiction de la chasse aux mineurs déclare Barbara Pompili

Faut-il interdire la chasse aux mineurs ? La question est sur la table assure Barbara Pompili ce mardi sur France Bleu Occitanie. La ministre de la Transition écologique, en visite à Toulouse et dans le Lot en ce début de semaine, a réagi à l'accident mortel survenu à Casssaniouze dans le Cantal samedi 19 février dernier. La chasseuse à l'origine du tir mortel a son permis de chasse mais n'a que 17 ans.

Après ce nouvel accident mortel survenu dans le Cantal, comment comptez-vous protéger les promeneurs qui sont nombreux en cette période de vacances ?

D'abord je réitère toutes mes condoléances à la famille et aux proches de cette randonneuse. C'est un drame absolument terrible qui est arrivé. N'oublions pas aussi que pour la jeune fille de 17 ans qui est auteure de cet accident, c'est aussi un drame avec lequel elle va devoir vivre et donc face à ça, je pense qu'il faut qu'on se pose et qu'on essaye de trouver quelles sont les bonnes réponses à apporter. Sur la question de la sécurité, la Fédération des chasseurs a d'ores et déjà mobilisé toute ses équipes pour rappeler les règles de sécurité.

Etes-vous pour ou contre la mise en place de jours sans chasse à l'échelle nationale?

Vous l'avez dit, ça existe déjà au niveau local, je pense notamment aux forêts domaniales en Île-de-France. C'est une question totalement légitime et je crois que c'est le moment pour tout le monde de se mettre autour de la table pour réfléchir à des jours sans chasse mais qui doivent se faire territoire par territoire. On n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes situations d'un territoire à l'autre donc il faut réunir les fédérations de chasseurs avec toutes les associations qui représentent les autres usagers de la nature pour regarder ce qu'il faut faire en terme de jours sans chasse, ce serait la meilleure solution.

La chasseuse qui a tiré samedi n'a que 17 ans. Est-ce qu'il ne faut pas aussi interdire la chasse aux mineurs?

On doit clairement s'interroger. Cette jeune fille va vivre toute sa vie avec ce qu'il s'est passé et doit-on faire peser sur les épaules d'un enfant, qui n'est pas encore majeur, un risque aussi lourd, une responsabilité aussi lourde qui est de manier une arme?

Donc, vous seriez pour l'interdiction de la chasse aux mineurs en France ?

Je suis en tout cas pour que ce qui est arrivé fasse qu'on y réfléchisse collectivement. On doit réfléchir à cette question, je ne veux surtout pas prendre de décision qui aille trop vite suite à un drame comme celui-là. Par contre, il faut qu'on pense au poids qu'on fait peser sur des mineurs.

L'autre dossier relatif à la chasse c'est la présence de l'ours dans les Pyrénées avec ce chasseur blessé par une ourse en fin d'année en Ariège. Emmanuel Macron s'est engagé à ne pas réintroduire d'ours dans les Pyrénées. Cette décision veut-elle pour son potentiel prochain mandat ?

D'abord, on va voir ce qui dit l'enquête sur la responsabilité des uns et des autres. Sur les ours, il faut qu'on se base sur des comptages. Ils sont en hibernation en ce moment donc nous avons des incertitudes sur le nombre d'ours, notamment sur les oursons qui accompagnaient l'ourse qui a été tuée. On ne peut pas prendre de décision si on n'a pas fait ces comptages. Nous avons des obligations européennes, que bien sûr nous tiendront, mais chaque chose en son temps. Je vous rappelle que la réintroduction des ours a été faite parce que, si nous l'avions pas faite, la population de l'ours serait complètement éteinte en France [...] nous avons une responsabilité mais nous devons aussi travailler pour une meilleure cohabitation de l'ours avec le pastoralisme [...] c'est extrêmement délicat, il faut le faire mais le faire bien.