Accident de chasse à Crespian : les propriétaires de Laïka vont porter plainte

Crespian, France

La colère n'est toujours pas retombée chez Amandine et Hugo. Dimanche dernier, au cours d'une promenade dans le bois d'Eleins, à Crespian, leur chienne Laïka, un berger allemand de 4 ans, a été tuée par un chasseur au cours d'une battue. Ce dernier pensait tirer un sanglier. Après avoir passé une audition avec les gardes-chasse ce mardi, le couple a finalement décidé de porter plainte : "On a compris que la sanction à l'encontre du chasseur serait trop légère. On veut marquer le coup, donc on va poursuivre cette affaire en justice", explique Hugo.

Beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux

Depuis la mort de Laïka, Amandine et Hugo ont reçu beaucoup de soutien, des anonymes et aussi des associations, comme celle de Rémi Gaillard, "Anymal", qui a proposé au couple de leur fournir un avocat. "On va avoir besoin de conseils, car on ne sait pas encore contre qui on va porter plainte. Évidemment, on veut que le chasseur ne soit plus jamais autorisé à chasser, mais cela ne suffit pas, raconte Amandine. On veut que les choses bougent : dans nos forêts, des personnes qui ne sont pas capables de reconnaître un animal à 10 mètres peuvent se promener avec des armes de guerre. C'est inadmissible." Le couple souhaite que la mort de Laïka entraîne une réglementation beaucoup plus stricte de la chasse. Ils déposeront leur plainte dans les prochains jours.