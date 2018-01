Indre-et-Loire, France

Une douzaine de chasseurs étaient à l'affût au lieu-dit les Cent Arpents, un secteur très giboyeux de Rillé où la chasse au chevreuil est courante. Alors que midi approche, un chevreuil est débusqué, il détalle sous les yeux d'un chasseur qui épaule et tire, l'une des balles ricoche sur un arbre et touche à la tête l'un des chasseurs posté à 100 m du tireur. Fort heureusement, il n'y a aucune perforation temporale et le pronostic vital n'est pas engagé. Mais la blessure est suffisamment importante pour nécessiter le transport du blessé à l'hôpital Trousseau par hélicoptère. L'homme est âgé de 24 ans, le tireur en a 40, tous les deux sont beau-frère. Les gendarmes ont ouvert une enquête et entendu le tireur qui a été laissé en liberté. Les circonstances laissent penser qu'il s'agit bien d'un accident.