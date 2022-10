Accident de chasse dans la Drôme : la garde à vue du chasseur levée, la FDC appelle à redoubler de prudence

Le président de l'ACCA de Vinsobres qui a gravement blessé un cueilleur de champignons dimanche a été remis en liberté, mardi, à l'issue de 48 heures de garde à vue . En attendant les suites judiciaires, il est privé de ses armes et de son droit de chasser. "Les investigations se poursuivent pour entendre la victime dès que l'évolution favorable de son état le permettra" précise ce mercredi le procureur de la République, Laurent de Caigny. Le cueilleur de champignons, âgé de 62 ans, également chasseur, a été blessé au ventre. Il a été opéré avec succès et ses jours ne sont plus en danger. Le chasseur dit l'avoir confondu avec un sanglier .

"Ne pas tirer dans une situation où le moindre doute persiste" - Rémi Gandy, président de la fédération des chasseurs de la Drôme

Le président de la Fédération Départementale des Chasseurs (FDC) de la Drôme ne comprend pas qu'un chasseur puisse tirer sans voir. "On tire sur un animal parfaitement identifié" grondait Rémi Gandy, mardi matin, sur France Bleu Drôme Ardèche. Depuis, il a écrit à tous les responsables de battues et il leur demande de lire ce courrier au début de chaque battue.

Car cet accident survient après des propos provocateurs d'un chasseur une semaine plus tôt. "Ces deux évènements, survenus à moins d’une semaine d’écart, écornent sérieusement l’image de sérieux de la chasse drômoise, que chacun d’entre nous avait participé à construire", souligne le président de la FDC. "Je sais savoir compter sur chacun d’entre vous pour redoubler de prudence. Ne pas tirer dans une situation où le moindre doute ou le moindre risque persistent, doit être l’unique conduite à tenir lors d’une action de chasse." Rémi Gandy leur demande en outre d'exclure de leurs chasses toute personne qui n'aurait pas "une conduite sécuritaire parfaite".

Un simulateur de tir à la Fédération

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme vient de s'équiper d'un simulateur de chasse et de tir pour effectuer des contrôles des gestes des chasseurs. Elle aimerait également développer une application où chacun pourrait trouver les secteurs où des battues sont en cours.