Accident de chasse dans le Cantal : la chasseuse de 17 ans placée en garde à vue

La jeune chasseuse de 17 ans, soupçonnée d'être l'auteure du coup de feu mortel lors de l'accident de chasse survenu dans le Cantal samedi, a été placée ce dimanche matin en garde à vue du chef d'homicide involontaire, a annoncé ce dimanche le procureur de la République d'Aurillac, Paolo Giambisi. La jeune femme, hospitalisée samedi en état de choc, est sortie de l'hôpital. Testée négative aux stupéfiants et à l'alcool, elle est entendue par les enquêteurs.

Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), a précisé sur franceinfo qu'il y a aura lundi "une réunion avec l'ensemble des fédérations des loisirs de nature pour voir comment on fait encore mieux passer les consignes d'information vis-à-vis des autres utilisateurs de la nature". La FNC a par ailleurs appelé les sociétés de chasse "pour rappeler les consignes" et pour "mobiliser" dès ce dimanche "tous les chasseurs, parce qu'il faut que l'on prenne conscience qu'un mort est toujours un mort de trop".

Des réactions politiques de tous bords

Plusieurs personnalités politiques, écologistes en tête, ont réclamé ce dimanche l'interdiction de la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires après la mort de la randonneuse de 25 ans, tuée par une balle perdue lors d'une battue aux sangliers. La jeune femme est décédée samedi après-midi tandis qu'elle se promenait avec son compagnon à Cassaniouze, une commune proche d'Aurillac.

"Une jeune femme est décédée parce qu'elle a été touchée par une balle au cours d'un après-midi de chasse. Pensées à ses proches. Il nous faut plus réglementer cette activité, il y a urgence !", a insisté dès samedi le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot.

"Interdiction de la chasse le weekend et les vacances scolaires, a minima", a ajouté Sandrine Rousseau, finaliste de la primaire écologiste. "Encore combien de morts avant qu'on ne décide de réguler la chasse, pratique dangereuse et inhumaine ? Au minimum, interdisons la chasse le weekend et les vacances scolaires, maintenant !", a complété David Belliard, adjoint EELV de la maire de Paris et candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo.

Côté France insoumise aussi, on estime qu'il faut interdire la chasse le weekend. "Les drames se multiplient. La forêt doit appartenir le weekend aux randonneurs, aux promeneurs. Cinq jours de la semaine suffisent pour faire de la chasse. On ne doit plus aller en forêt la trouille au ventre", a souligné l'eurodéputée Manon Aubry dimanche sur RMC.

La secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Bérangère Abba, a déploré un "drame insoutenable et inacceptable" et promis que "les décisions suivront, pour que plus jamais ça".

"Un accident c'est un accident de trop. Depuis 20 ans, tous les 10 ans, le nombre de victimes a été divisé par deux. Il faut continuer: l'objectif c'est zéro victime", a réagi le porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, sur France info.

Plus d'un million de chasseurs actifs en France

La chasse s'invite régulièrement dans le débat politique en France, pays européen comptant le plus de pratiquants devant l'Espagne et l'Italie, avec 1,2 million de chasseurs actifs sur quelque quatre millions possédant un permis. La France est aussi le seul pays européen permettant de pratiquer tous les jours pendant la saison, alors que la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas ou encore le Portugal ont instauré un ou plusieurs jours de non-chasse.

Une pétition réclamant l'interdiction de la chasse le mercredi et le dimanche avait recueilli plus de 120.000 signatures l'automne dernier et poussé le Sénat à créer une commission sur la sécurité.