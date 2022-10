Accident de chasse dans le Pas-de-Calais : le tireur présumé est recherché par la police

Un jeune homme de 16 ans est recherché par la police dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Béthune pour blessure avec arme. Il est soupçonné d'être à l'origine du tir qui a blessé un adolescent de 13 ans, ce samedi après-midi, à à Annequin, près de Béthune dans le Pas-de-Calais. Le tireur présumé et la victime doivent se connaître selon le parquet.

Un tir accidentel selon la fédération de chasse

La victime s'en sort avec des blessures légères. L'adolescent a reçu des des éclats de plomb au niveau du visage et de l'abdomen et a été transporté au centre hospitalier de Lens. Il se trouvait à proximité d'un champ et accompagnait un groupe de chasseurs. Selon la fédération de chasse du Pas-de-Calais, le tir était accidentel. Dans le Pas-de-Calais, la chasse est ouverte depuis le 18 septembre et jusqu'au 28 février.