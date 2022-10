Accident de chasse dans les Côtes-d'Armor : une sexagénaire est décédée

Ca s'est passé ce dimanche 16 octobre, en fin de matinée, dans la commune de Goudelin, près de Guingamp, dans les Côtes-d'Armor. Une sexagénaire est décédée alors qu'elle participait à une battue au sanglier avec son compagnon, président de la société de chasse de Goudelin.

ⓘ Publicité

Selon le parquet de Saint Brieuc, le chasseur, âgé de 69 ans, progressait dans un champ de maïs fauché, sa carabine à l’épaule, le canon dirigé vers l’arrière quand le coup est parti en direction de sa compagne. Touchée à la poitrine, au-dessus du cœur, cette Britannique de 67 ans a été transportée par les pompiers à l’hôpital de Saint-Brieuc. Elle y est décédée quelques minutes plus tard.

Son compagnon, lui, été placé en garde à vue puis finalement libéré. Le médecin de l'hôpital de Guingamp qui l'a examiné a estimé que son état n’était pas compatible avec une garde à vue. Les analyses toxicologique montre que le chasseur n'avait consommé ni alcool, ni substance toxique.

"On est très affectés parce qu'elle était impliquée dans la vie de la société de chasse, elle accompagnait, elle préparait les petits plats pour tout le monde" raconte Laurent Le Faucheur, maire de Goudelin, encore sous le choc. "C'était une personne joviale, sympathique, souriante" poursuit-il. Laurent Le Faucheur affirme que "les chasseurs présents au moment de la battue sont choqués". "Nous sommes affectés et nous pensons à elle et à lui qui va devoir assumer ce geste malheureux. On est sous le choc", conclut-il.

Une enquête pour homicide involontaire lors d’une action de chasse a été ouverte et confiée à la Brigade de Recherches de la compagnie de Saint-Brieuc et à l’Office Français de la Biodiversité. Enquête qui devrait déterminer rapidement les causes de l'accident, selon le parquet de Saint Brieuc.