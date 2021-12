Accident de chasse dans les Landes : le tireur présumé mis en examen pour homicide involontaire

Deux jours après le drame d'Ossages (Landes), au cours duquel un chasseur de 45 ans a trouvé la mort lors d'une battue aux sangliers, le tireur présumé a été mis en examen ce vendredi 31 décembre et placé sous contrôle judiciaire le temps de l'enquête. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte et un juge d'instruction a été nommé. Il s'agit de savoir pourquoi et comment un tel accident est survenu. Le tireur présumé, âgé de 69 ans, est un chasseur qui participait à la battue.

Lors de sa garde à vue mercredi et jeudi, cet homme a affirmé qu'il n'avait pas visé directement la victime. Il estime ne pas être à l'origine du tir mortel ou alors c'est ce son tir a ricoché, selon sa version. C'est ce que l'enquête devra confirmer ou infirmer. Des analyses balistiques sont prévues. Selon la gendarmerie, l'enquête doit notamment déterminer "si les gens étaient à leur place" et "si les secteurs de tir ont été respectés". Les analyses montrent que l'homme mis en examen n'avait ni bu ni consommé d'alcool.

La victime, kiwiculteur de profession, était un habitant de la commune voisine d'Estibeaux.