Accident de chasse de Luçay-le-Mâle : 18 mois de prison pour l'auteur du coup de feu fatal

L'octogénaire poursuivi pour avoir tué accidentellement son petit-neveu lors d'une partie de chasse en février 2017 à Luçay-le-Mâle a été condamné à dix-mois de prison dont six ferme. A l'audience, il n'a présenté aucun regret.

Le vieil homme est arrivé seul, accompagné de son avocat, au tribunal correctionnel de Châteauroux. Face à lui, les proches de la victime étaient venus en nombre : ses parents, son frère, mais aussi des amis du jeune homme décédé accidentellement lors de cette tragique partie de chasse du 18 février 2017 à Luçay-le-Mâle. Ce jour-là, l'octogénaire a voulu tirer un chevreuil qui arrivait dans son champ de vision. Mais l'animal a fait demi-tour brutalement et la balle a poursuivi sa trajectoire jusqu'à la poitrine de Pierre, 22 ans, le petit-neveu de l'auteur du coup de feu.

Le respect des règles de sécurité en question

A la barre, le chasseur chevronné peine à reconnaître ses erreurs. Connaissait-il les règles de sécurité en vigueur ? Visiblement non. Il s'abrite derrière son expérience, plus de quarante ans de pratique de la chasse, pour affirmer qu'il n'avait pas besoin de conseils. Dans le dossier d'instruction, il apparaît au contraire que plusieurs compagnons l'avaient déjà mis en garde sur ce thème de la sécurité. Ces mêmes compagnons disent aussi que leur doyen avait du mal à accepter la remise en cause. Mais l'homme est apparemment têtu, ce n'est qu'après le drame qu'il a cessé de chasser.

Pas d'excuse

Le tribunal correctionnel de Châteauroux a finalement prononcé une peine de dix-huit mois de prison, dont douze avec sursis, soit une peine théorique de six mois d'emprisonnement. Etant donné l'âge du condamné, il devrait échapper à l'incarcération. Il a décidé de ne pas faire appel. La famille de la victime, elle, a regretté qu'aucune excuse n'ait été formulée au cours du procès.