Accident de chasse de Taulignan : deux ans de prison avec sursis pour le tireur

Il était parti cueillir du houx, à Taulignan, il est mort d'un coup de fusil de chasse. C'était en décembre 2019, dans le sud de la Drôme Jean-Louis Blanc, 59 ans, originaire du Vaucluse, succombait à un accident de chasse. Ce mardi 2 février, le tribunal correctionnel de Valence a rendu son jugement. Le tireur, Luc C., 62 ans au moment des faits, arrivé récemment dans la Drôme, a été condamné à deux ans de prison avec sursis, cinq ans d'interdiction d'acheter une arme nécessitant un permis et de multiples indemnisations de parties civiles. La peine est relativement faible par rapport à d'autres accidents de ce type mais elle est conforme aux réquisitions.

Chasseur "responsable"

"Dans la salle tout le monde avait compris que le tireur n'était pas un excité de la gâchette" explique l'avocat de la défense, Me Beras. Quand il déclenche son tir, ce 16 décembre 2017, il est certain d'abattre un sanglier, caché dans un buisson. Comment a-t-il pu confondre la victime, Jean-Louis Blanc, avec un animal ? C'est sur cette question que reposait le procès. Les tests de drogue et d'alcoolémie se sont révélés négatifs. Le tireur, âgé de 62 ans, est décrit par tous comme prudent et responsable, loin de la "caricature" du chasseur. Pourtant, il a tiré sur Jean-louis blanc, qui était probablement à quatre pattes dans ce buisson, en train de chercher du houx. La défense avance une théorie : "peut-être que la victime portait sa capuche, ce qui pouvait former l'ombre d'une bête sans cou, depuis le poste du tireur". Me Beras regrette que l'organisation de la battue, la disposition des panneaux, n'ait pas été soumise à une enquête plus approfondie. Des regrets partagés par la partie civile, Me Khadija Aoudia, qui défendait les proches de la victime, a noté l'absence de signalisation lors de cette battue.

La victime était lui-même un chasseur, il connaissait le coin par cœur. S'il y avait eu signalisation, il aurait rebroussé chemin devant le danger.

Ambiance pesante, mais "digne"

Tout au long de l'instruction, le tireur a reconnu ses tords, tout comme lors de l'audience où il a exprimé ses regrets aux proches de la victime, "avec sincérité, c'est un homme anéanti", note l'avocate des parties civiles. Il n'a pas menti pas aux enquêteurs, il n'a plus touché à un fusil de puis l'accident, il a, pendant de longs mois, été suivi et soigné psychologiquement. "Quand il voit ses petits-enfants, il ne peut pas s'empêcher d'y penser", à l'accident, déclare son avocat. Car c'est un accident, un homicide involontaire. Dans son esprit il n'y avait pas de doute. Pourtant, il a tiré.

Une famille déchirée

La veuve était présente lors de l'audience, tout comme de nombreux membres de la famille ou belle-famille de la victime. Mme Blanc s'est exprimée à la barre, elle en veut, bien sûr, au tireur. "Elle a exprimé l'intensité de sa douleur et donc l'impossibilité de pardonner, mais elle l'a fait avec beaucoup de dignité", dit son avocate. Un sentiment partagé par l'avocat de la défense : après l'audience, la veuve et le tireur ont d'ailleurs échangé. La victime, Jean-Louis, était apprécié, un homme bien selon les différents témoignages. La procureure de la République de Valence a réclamé deux ans de prison avec sursis, la peine a été conforme au verdict. L'avocate des proches de la victime aurait préféré une peine avec de la prison ferme, même symbolique, "pour marquer la gravité de l'acte", explique-t-elle.

Accidents de chasse en baisse depuis 20 ans

Selon une étude menée par l'office français de la biodiversité (OFB), et la fédération nationale de chasse (FNC), les statistiques des accidents de chasse sont en baisse depuis une vingtaine d'années. On dépassait quasiment chaque année les 40 morts dans les années 90, un chiffre qui excède désormais rarement les 20 morts par an. En 2018-2019, sept personnes étaient décédées au cours de la saison. En 2019-2020, les accidents de chasse avaient fait onze victimes.