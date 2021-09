Accident de chasse : la maire de Laillé attaquée par des messages de haine sur les réseaux sociaux

La scène a choqué le voisinage et entraîne aujourd'hui un déferlement de messages de haine envers la maire de la commune. À Laillé, une meute de chiens de chasse a fait irruption dans un lotissement lundi 20 septembre. Deux chats ont été tués, un troisième a été blessé. Ces chiens de chasse, de type beagle, se sont retrouvés dans ce quartier résidentiel alors qu'ils participaient à une battue au sanglier lors d'une chasse privée. Près d'une semaine après les faits, des messages violents affluent sur Facebook, notamment sur la page de la commune de Laillé, notamment pour demander sa démission. "Vous êtes vous même une tueuse en organisant des chasses sur vos terrains personnels !", écrit un internaute. "Honte à vous!", peut-on lire dans plusieurs messages visant la maire, jugée "incompétente", qui "arrive tout droit du Moyen-Age" et "en collaboration étroite avec des chasseurs."

La maire pourrait porter plainte pour diffamation

Contactée par France Bleu Armorique, la maire de Laillé, "très fâchée", a découvert ces messages ce samedi après-midi, sur Facebook, sous les menus de la cantine. Françoise Louapre réfléchit "sérieusement" à porter plainte pour diffamation. Un communiqué du collectif Forest Shepherd Bretagne expliquait que la maire était elle-même chasseuse et qu'elle organisait des chasses privées sur ses terrains. "Je suis attaquée sur des mensonges, répond la maire de Laillé. Je ne suis pas chasseuse, je n'ai jamais organisé de chasse privée et je ne suis ni pro-chasse, ni anti-chasse." Elle insiste sur le fait que cet accident de chasse relève du droit privé et que les chasseurs et les propriétaires des chats doivent étudier la situation avec leurs assureurs.

"Vous êtes vous-même une tueuse", écrit cet internaute sur Facebook. - Page Facebook de la commune de Laillé

Si "la commune ne peut pas intervenir", Françoise Louapre veut tout de même "faire bouger les choses" pour apaiser la situation "et que ce type d'accident ne se reproduise plus". Une première réunion est organisé ce lundi 27 septembre dans la matinée avec les élus, les propriétaires des chats et le collectif Forest Shepherd Bretagne, avec une condition préalable aux discussions : un démenti du collectif au sujet des accusations.

Cet autre internaute avance que la maire organise des chasses, un "mensonge" selon l'intéressée. - Page Facebook de la commune de Laillé

Une autre réunion, cette fois avec les chasseurs, est également prévue mais le rendez-vous n'est pas encore fixé. "Il faut que la chasse progresse", lance Françoise Louapre, avant d'ajouter que des habitants de la commune ont demandé un renfort de sécurité et proposé, par exemple, un week-end par mois sans chasse à Laillé.

Déjà un rappel à la loi pour les chasseurs lors d'un précédent incident

En début d'année, la maire avait convoqué pour un rappel à la loi le président de l'association de chasse communale suite à une chasse organisée à moins de 150 mètres des habitations, qui avait notamment choqué des enfants. "Je connais très bien le sujet", insiste Françoise Louapre, qui rappelle avoir dénoncé, lorsqu'elle siégeait à la confédération paysanne, "le business" de certaines chasses autour du sanglier, avec la vente de droit de tuer.