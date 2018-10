Montriond, France

L'association de chasse de Montriond dans le Chablais, en Haute-Savoie, avait organisé une battue au gros gibier sur les hauteurs du village et avait invité d'autres chasseurs d'associations voisines. C'est un des invités, un homme de 22 ans qui a tiré en fin de journée sur le vététiste qui circulait sur un itinéraire en lisière de bois. Une seule balle a suffi pour tuer l'homme de 34 ans, un restaurateur britannique installé depuis quelques années aux Gets, station voisine de Montriond.

Passionné de VTT, l'homme était "parfaitement identifiable" sur ce chemin connu et fréquenté des pratiquants, pentu et difficile d'accès, situé à 1.350 mètres d'altitude.

D'importants moyens de secours se sont déployés dans la nuit et jusqu'à trois heures du matin sur le secteur difficile d'accès, en présence du procureur de Thonon-les-Bains. Plus d'une quarantaine de gendarmes dont le PGHM et la police technique ont procédé aux premières constatations. L'auteur du tir n'a pas pu être entendu. En état de choc, il a été hospitalisé et n'a donc pas été placé en garde à vue.

Le corps de la victime sera autopsié pour déterminer les causes exactes du décès. Une enquête de flagrance a été ouverte pour homicide involontaire aggravé par manquement délibéré d'une obligation de sécurité. L'enquête a été confiée au parquet de Thonon-les-Bains et à la brigade de recherche de la gendarmerie de Thonon-les-Bains.