Accident de chasse mortel : en Creuse, la fédération de chasse "intransigeante" sur la sécurité

Après la mort d'une randonneuse de 25 ans dans le Cantal, tuée par un tir de chasse samedi 19 février, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Creuse, Jean-François Ruinauld, déplore un "drame absolu". "C'est toujours l'accident de trop, et bien entendu le rôle de tout chasseur est d'empêcher ces accidents-là et de tout faire pour que ça n'existe pas". La Creuse compte près de 260 associations communales de chasse (ACCA), chapeautées par la fédération qui se veut "intransigeante" sur la sécurité des chasseurs et des autres usagers de la forêt. "On ne partage pas la nature, elle est à tout le monde", rappelle Jean-François Ruinault. "Chaque année, les consignes de sécurité sont rappelées aux présidents d'association de chasse. Ils doivent à chaque battue contrôler les permis, les assurances, rappeler à chacun son poste et les angles de tir".

Une vidéo de prévention

"Chaque fois qu'un président d'association a pris une décision disciplinaire contre un chasseur, on l'a soutenu", ajoute le président de la fédération. "En Creuse, le dernier accident mortel remonte à une quinzaine d'années", rappelle Jean-François Ruinauld. "En tant que président de fédération, ça vous bouleverse". Depuis, chaque futur chasseur doit visionner une vidéo de prévention, tournée par les fédérations du Limousin, dans laquelle des chasseurs auteurs ou victimes d'accident de chasse témoignent.

Jean-François Ruinauld en appelle aussi à la responsabilité individuelle de chaque chasseur. "Nous ne sommes pas derrière chaque chasseur, quand il est dans la nature avec son fusil, il est seul responsable et il faut qu'il en ait conscience", conclut-il.