Accident de chasse : pour la sénatrice pyrénéenne Maryse Carrère il faut "appliquer la réglementation"

Les suites du dramatique accident de chasse du weekend dernier dans le Cantal. La tireuse présumée sera présentée au juge mardi matin. Cette chasseuse de 17 ans est suspectée d'être l'auteure du coup de feu qui a coûté la vie à une jeune randonneuse de 25 ans, une Aveyronnaise originaire de Flagnac près de Decazeville.

Cet accident relance le débat sur l'interdiction de la chasse certains jours de la semaine ou le weekend. Une idée soutenue par une majorité de Français selon Christophe Marie, porte-parole de la fondation Brigitte Bardot. La France est le seul pays européen à ne pas avoir cette règle. En Italie, au Portugal ou au Royaume-Uni, des jours sans chasse existent.

Maryse Carrère est sénatrice PRG des Hautes-Pyrénées et présidente de la mission d'information de sécurisation de la chasse. Mission récemment ouverte en décembre dernier après la mort de Morgan Keane tué par un chasseur le 2 décembre 2020 à Calvignac dans le Lot, et la pétition qui a suivi son décès qui a rassemblé plus de 100.000 signatures. Mais pour l'élue pyrénéenne, la solution passe d'abord par plus de formation et de contrôles, plutôt que d'instaurer des jours sans chasse.

"Le respect de la réglementation est fondamental dans un acte de chasse qui n'est jamais anodin notamment le stricte respect de l'angle de tir de 30 degrés. Quand un chasseur est posté sur une battue, il doit respecter cet angle de 30 degrés. Il ne peut pas tirer en dehors. On se rend compte que quelques accidents sont liés au non respect de cette réglementation des 30 degrés. On ne peut pas forcément lier ça à une temporalité même si les utilisateurs de la nature sont plus nombreux le weekend. Il y a toute une réglementation à appliquer qui fait que normalement on devrait avoir une protection maximale sur le sujet."

La mission d'information de sécurisation de la chasse est composée d'une vingtaine d'élus de tout bord politique. Elle rendra son rappport au début de l'été avec des propositions qui pourront faire l'objet d'un texte de lois si le Sénat ou le Gouvernement décident de s'en saisir.