"J'ai entendu une forte détonation" : deux plaintes déposées après des accidents de chasse

Velles, France

L'affaire a beaucoup choqué et les réactions se multiplient après ce drame évité à quelques secondes près, ce dimanche à Velles (Indre). Un couple, circulant dans une voiture en forêt du Poinçonnet, a vu une balle frôler les deux appuis-têtes et se figer dans l'habitacle entre l'avant et l'arrière du véhicule. Les occupants de la voiture ont déposé plainte ce lundi au commissariat de Châteauroux.

Suite à la parution de notre article, plusieurs témoignages nous sont parvenus : des riverains faisant état de projectiles retrouvés dans leurs voitures. Françoise par exemple. Jointe par téléphone, elle raconte : "Je rentrais de Châteauroux en direction du Blanc le 27 octobre vers 16 heures quand j'ai entendu une grosse détonation. J'ai eu très peur. Le temps de reprendre mes esprits, je me suis arrêtée et en faisant le tour du véhicule, je n'ai d'abord rien remarqué. Mais un peu plus tard, en faisant une manœuvre pour me garer, j'ai découvert que la caméra de mon radar de recul ne fonctionnait plus. Elle avait été touchée par un impact de balle de fusil de chasse !"

Pendant plusieurs jours, Françoise reste très choquée : "je me dis qu'à quelques mètres près... si j'avais roulé moins vite... ou plus vite... Ça aurait pu être un pneu. J'ai porté plainte immédiatement! Matériellement, c'est pas très grave, mais tout de même, j'en ai pour 190 euros de franchise. Et psychologiquement, c'est dur..."

La fédération de chasse affiche sa fermeté

Une émotion que comprend parfaitement Gérard Génichon, président de la fédération de chasse dans l'Indre : "Avant chaque début de partie de chasse, l'organisateur doit rappeler les règles de sécurité. On ne tire pas en direction d'une route ou d'un bâtiment, le tir est toujours orienté vers le bas et on doit respecter un angle de sécurité de 30° à gauche et à droite. L'organisateur est responsable de tout ce qui se passe pendant la séance, y compris d'éventuels accidents ! ".

Gérard Génichon avoue que ces dernières années, il est de moins en moins serein : "Moi, le dimanche soir, à 21h30, quand j'ai pas eu de coup de fil pour m'annoncer un accident, je suis content... Je ne me sens pas solidaire de celui qui tire en visant une route. Je suis pour des sanctions fermes ! "

Mais pour autant, il reconnait ne pas pouvoir faire grand-chose à son échelle : "Il y a deux ans (ndlr : suite à un accident mortel), j'avais tenté de faire retirer son permis à un chasseur. Le tribunal a jugé ma _requête irrecevable_. Il n'y a que la gendarmerie ou la police qui puisse le faire".

La Fédération de chasse, qui compte plus de 11.000 adhérents dans l'Indre, précise par ailleurs qu'à compter de l'an prochain, une formation de sécurité obligatoire sera dispensée tous les dix ans aux détenteurs du permis de chasse.