Accident de chasse : une randonneuse de 25 ans tuée par une balle perdue dans le Cantal

Une femme de 25 ans est morte ce samedi dans le Cantal, à Cassaniouze, dans un accident de chasse. Elle a été tuée par une balle perdue provenant d'une battue aux sangliers alors qu'elle faisait de la randonnée, indique le parquet d'Aurillac.

L'accident s'est produit aux environs de 15 heures, alors que la jeune femme se promenait avec son compagnon sur un circuit de randonnée balisé, au lieu-dit La Bécarie. Selon le parquet, la victime, originaire de l'Aveyron voisin, a été atteinte au niveau du haut du corps. Elle n'a pas pu être réanimée par les secours et est décédée sur place.

D'après les premières informations des gendarmes qui se sont rendus sur les lieux, le tireur présumé est une jeune chasseuse de 17 ans. Elle est extrêmement choquée et a dû être transportée à l'hôpital d'Aurillac. Pour le moment, elle n'a pas pu être entendue par les forces de l'ordre. Elle a par ailleurs été testée négative aux stupéfiants et à l'alcool. Une enquête a été ouverte du chef d'homicide involontaire et confiée à la brigade de recherche d'Aurillac, indique le parquet d'Aurillac.