Accident de Chateauvert : le conducteur avait 2,32 grammes d'alcool dans le sang

Le valentinois qui a percuté une voiture et l'a projetée contre la façade d'un cabinet infirmier de Valence (Drôme) avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Il est sorti de garde à vue mercredi midi sans son permis et il est convoqué pour une composition pénale le 1er décembre.