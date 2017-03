Accident de Cléré-sur-Layon : les deux ados deux-sévriens étaient en fugue

Après la mort d'une ado de 16 ans dans l'accident d'une voiture conduite par un ami à elle, un autre ado âgé lui de 15 ans, une enquête est ouverte par le parquet de Niort pour homicide involontaire par conducteur non titulaire du permis mais aussi pour non assistance à personne en danger.

Les deux ados avaient fugué de leur foyer deux-sévrien, ils n'étaient pas d'ailleurs forcément dans le même précise le parquet de Niort.

Dans la nuit du 27 au 28 mars, ils sont à bord d'un véhicule volé. Véhicule qui finit sa course contre un arbre à Cléré-sur-Layon, dans le Maine-et-Loire, mais tout près de la frontière avec les Deux-Sèvres.

L'autopsie confirme le décès lié à l'accident

Lorsque les secours arrivent, ils découvrent simplement le corps sans vie de la jeune fille. L'autopsie réalisée ce mercredi à l'institut médico-légal de Poitiers confirme que sa mort est liée à l'accident.

Le conducteur lui n'est plus dans la voiture. L'ado de 15 ans, qui donc n'a pas le permis, a déjà été emmené à l’hôpital par des passants, peut-être des proches. Il est toujours hospitalisé mais son pronostic vital n'est pas engagé. Impossible de dire pour l'instant s'il avait consommé de la drogue ou de l'alcool.

Une enquête est ouverte par le parquet de Niort pour homicide involontaire par conducteur non titulaire du permis mais aussi pour non assistance à personne en danger. Les investigations sont confiées à la brigade de recherche de Bressuire et la brigade territoriale de Thouars.