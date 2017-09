Accident de Dordives: 1 an de prison avec sursis pour la conductrice qui a tué 1 passager et blessé 2 enfants

Le 30 mai 2015, à Dordives, 9 membres d'une même famille sont à bord d'un 4x4. La conductrice perd le contrôle. Bilan : 1 mort, deux enfants gravement blessés et un autre femme grièvement blessée. Le Ministère Public avait requis 2 ans de prison ferme. La conductrice n'écope que d'un an avec sursis.

Deux ans après le terrible accident de la route de Dordives, le tribunal de Montargis semble ce mercredi avoir entendu les arguments de la défense. Le 30 mai 2015, sur la Nationale 7, neuf membres d'une famille circulent à bord d'un 4x4. La conductrice perd le contrôle. L'accident fait un mort, deux enfants et une femme sont gravement blessés. Lors de l'audience, le procureur avait requis 2 ans de prison mais finalement, la conductrice est condamnée à un an de prison avec sursis.

Un train manqué en gare de Montargis à l'origine du drame

Cette famille venait de célébrer la fête des mères et plusieurs d'entre eux devaient rentrer sur Paris en prenant le train à Montargis. Mais, ce soir là, ils le ratent pour quelques minutes. Du coup, la famille se lance dans une course poursuite insensée. Ils veulent rattraper le train à la gare suivante, située à Dordives quelques kilomètres plus loin. C'est là que l'accident se produit.

"Il ne faut pas en rajouter dans le drame familial", c'est sans doute cet argument de l'avocat de la conductrice qui a convaincu. Alors que pourtant, dans cette affaire, il y a de nombreuses circonstances aggravantes. Tout le monde a trop bu en cette fin d'après-midi, alors il est décidé que Justine prendra le volant. Pourtant son alcoolémie, 0g92 d'alcool dans le sang, confirmera qu'elle a trop bu, elle aussi.

La voiture roule beaucoup trop vite

L'histoire ensuite, c'est ce train raté à Montargis. La famille roule très vite, trop vite et prend beaucoup trop de risques. Justine a un moment d'égarement, le pick-up vient percuter le talus et glisse sur des dizaines de mètres avant de faire cinq tonneaux.

A la barre, Justine répète "ne pas comprendre comment tout cela a pu arriver", elle s'effondre en larmes quand l'avocat de la veuve de son oncle, tué dans l'accident, réclame des dizaines de milliers d'euros de préjudice moral. Elle pleure aussi quand son avocat parle "de sa famille qui la rejette depuis l'accident."

D'innombrables circonstances aggravantes

Justine dit "ne pas pouvoir oublié le drame" et reconnaît les faits : "oui, elle avait trop bu, oui il y avait trop de monde dans le véhicule, les enfants n'étaient pas attachés ... oui, elle conduisait avec des tongs, oui, elle allait trop vite pour rattraper ce train."

La justice finalement la condamne à un an de prison avec sursis et à une peine symbolique : son permis est retiré et elle a interdiction de le repasser dans les 10 prochains jours. La conductrice devra attendre le 14 décembre et une autre audience pour connaître le montant des indemnisations qu'elle devra verser aux victimes.