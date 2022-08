Accident de grue à Bayonne : le juge fait évacuer les derniers éléments

Les stigmates du drame disparaissent petit à petit dans le boulevard Alsace-Lorraine à Bayonne. Après la disparition des fleurs déposées sur les palissades du chantier, la réouverture du trottoir adjacent aux piétons, ce sont les derniers éléments de la grue démantelée qui ont été relevés et évacués ce jeudi matin par une entreprise spécialisée. Une mesure de sécurité demandée par le juge d'instruction en charge de l'enquête judiciaire sur les causes du drame.

Cinq mois après l'accident qui a coûté la vie au grutier, le 9 mars 2022, la base de la grue et les contrepoids en béton qui gisaient encore sur le chantier, pour les besoins de l'enquête toujours en cours, ont désormais disparu. Le gros des gravats avait été évacué rapidement après l'effondrement. Il ne reste plus, sur le terrain barriéré, qu'un large trou et le mécanisme de pompage. En surplomb, on voit toujours les tôles provisoires mises en place sur l'appartement éventré dans la chute au dernier étage de l'immeuble voisin.

Le chantier toujours à l'arrêt

Cette évacuation ne signifie pas pour autant que l'enquête est close. Le juge d'instruction n'a pas encore remis son ordonnance de règlement. En attendant, le chantier reste en suspens : pas de nouveau calendrier, aucune date pour la reprise éventuelle des travaux, aucune visibilité à court ni moyen terme, indique-t-on du côté de la mairie de Bayonne qui suit le dossier.

La résidence en projet, dont Domofrance est le maître d'ouvrage, doit accueillir 45 logements, dont 27 en accession à la propriété en Bail Réel Solidaire, des bureaux et des commerces.