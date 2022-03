Un expert judiciaire nommé après l'accident de grue à Bayonne

Dans le quartier Saint-Esprit, tout le monde ne parle que de cela. Impossible de détourner le regard. La vision reste hallucinante ce jeudi 10 mars, au lendemain de l'accident qui a coûté la vie à un grutier, père de famille. La tour de la grue, haute d'environ 35 mètres selon un professionnel rencontré sur place, repose toujours sur l'immeuble de 5 étages voisin au toit éventré. Des éléments de la charpente pendent dans le vide, au-dessus du chantier déserté. La flèche désarticulée gît dans le boulevard Alsace-Lorraine au milieu des gravats, son extrémité toujours écrasée sur le toit de véhicules, miraculeusement vides, à quelques centimètres de la charcuterie Aubard.

Des policiers municipaux veillent scrupuleusement au respect du périmètre de sécurité d'une cinquantaine de mètres. Ils accompagnent riverains et clients des commerces et du cabinet médical adjacents pour éviter les accidents et veiller à ce que personne ne touche à la scène, dans l'attente de la venue jeudi 10 mars dans l'après-midi de l'expert judiciaire nommé par le parquet de Bayonne.

La grue venait d'être installée

La grue, engin fournit par une société portugaise, la Soima, a été installée en début de semaine. Le grutier venait de monter dans la cabine pour entamer les tests, mercredi 9 mars peu avant 14 heures, au moment où elle est tombée.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'un des quatre points d'ancrage aurait cédé. Sur place, on peut constater que la grue reposait sur une dalle de béton coulée dans un large trou creusé ces dernières semaines. Un grutier expérimenté, collègue de la victime, que France Bleu Pays Basque a rencontré sur place, estime que la base de la grue aurait dû être scellée à la dalle. Ce n'était visiblement pas le cas selon nos constations. Il évoque une erreur humaine. C'est l'un des points que l'expert judiciaire et l'enquête vont devoir élucider.

La tour de la grue qui a basculé sur le côté était posée sur le socle de béton coulé sur le chantier © Radio France - Thibault Vincent

En attendant, rien ne bouge. Ce bout de quartier, habituellement très fréquenté, reste figé. Les 22 habitants de l'immeuble voisin du chantier, sur lequel la grue s'est effondrée, n'ont toujours pas réintégré leurs logements. Ils ont pour la plupart été hébergés chez des proches mercredi 9 février dans la soirée.

Il faut attendre le feu vert de l'expert pour que la grue puisse commencer à être démontée et les gravats déblayés. La mairie de Bayonne prévoit de maintenir la fermeture du boulevard Alsace-Lorraine, entre la rue du capitaine Pellot, juste après le rond-point de la maison d'arrêt, et la rue Aristide-Briand, ainsi que la rue Général Bourbaki entre le boulevard et la rue Charles-Floquet, au moins jusqu'au vendredi 11 mars.

Quant au chantier de construction, un projet de "45 logements collectifs, des bureaux et des commerces" de la société Domofrance, premier bailleur social de la région Aquitaine, et le gros œuvre a été confié à la société Lapix, filiale du groupe Castillon, il est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre.