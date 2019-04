Accident de Guigneville : 2 ans ferme pour le chauffard qui roulait trop vite, téléphone portable à la main

L'automobiliste responsable de l'accident de Guigneville, près de Pithiviers, causant la mort de 2 enfants en décembre 2017, a été condamné à Orléans ce jeudi à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme. Vitesse et portable au volant à l'origine de ce drame.

Orléans, France

L'auteur d'un accident mortel dans le Pithiverais a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme : c'est le jugement qu'a rendu, ce jeudi, le tribunal correctionnel d'Orléans. L'accident avait eu lieu en décembre 2017 à Guigneville, l'automobiliste âgé de 31 ans avait percuté de plein fouet une autre voiture à bord de laquelle se trouvait une famille qui allait au cinéma : 2 enfants âgés de 3 et 5 ans étaient décédés. L'homme roulait à très vive allure et utilisait son téléphone portable au moment de l'accident.

La famille allait voir un film de Disney

Il était 17h30 ce 1er décembre 2017 sur le départementale 22 quand le drame a eu lieu à Guigneville : une BMW qui se déporte sur la gauche et percute une autre voiture - une Golf, dans laquelle se trouve une famille qui devait aller au cinéma voir un film de Disney. Bilan terrible : les 2 enfants âgés de 3 et 5 ans meurent, le père est grièvement blessé et restera 12 jours dans le coma...

14 secondes d'inattention fatales

Le conducteur de la BMW, lui, est également blessé. Ni alcool, ni stupéfiant, mais cet homme de 31 ans roulait à 126 km/h, et l'enquête a prouvé qu'au moment où il abordait le virage dans lequel il a perdu le contrôle de son véhicule, il a lu et effacé un message sur son téléphone portable : 14 secondes d'inattention qui ont été fatales... "Je suis sincèrement désolé, j'aurais préféré être à la place des enfants" a-t-il dit lors de l'audience il y a un mois... Lui qui avait jusqu'ici un casier judiciaire vierge a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, conformément aux réquisitions du procureur.

Le chauffard devra verser près de 250 000 € aux parties civiles au titre du préjudice subi (montant qui inclus les sommes dues à la Caisse Primaire d'assurance-maladie). Il a également l'interdiction de repasser le permis de conduire pendant 4 ans. Enfin, sa BMW est définitivement confisquée.