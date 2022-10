Accident de Jumilhac-le-Grand : le conducteur n'a pas de permis et il avait pris de la drogue

On en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident qui s'est produit le jeudi 20 octobre dernier sur la route départementale 80 au lieu-dit Bellecroix. Un homme est grièvement blessé et son pronostic vital est engagé selon le parquet de Périgueux. Il est toujours soigné à l'hôpital de Limoges où il a été héliporté.

L'autre homme dans la voiture est un jeune homme de 18 ans. Placé en garde à vue, il a reconnu être le conducteur de la voiture qui a fait une sortie de route. Il a dit aux enquêteurs qu'il n'avait pas le permis et qu'il avait pris de la drogue avant de conduire. Le jeune homme est très affecté par ce qu'il s'est passé explique la Procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar. Le jeune homme a été relâché à l'issue de sa garde à vue prolongée. Il est libre mais l'enquête se poursuit et il sera convoqué ultérieurement par la justice.