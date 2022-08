Accident de kayak à Billères : "toutes les consignes de sécurité avaient été données"

C'est un accident rarissime qui s'est produit mercredi après-midi sur le gave de Pau en dessous de la base d'eaux vives du Pont d'Espagne à Jurançon. Un jeune homme de 21 ans, originaire de Versailles en région parisienne a été victime d'un grave accident lors d'une descente du gave en kayak. Après être resté plus de vingt minutes sous l'eau, il a été transporté en urgence absolue vers l'hôpital de Pau. Son pronostic vital était toujours engagé ce jeudi matin.

Le personnel de la base est sous le choc. Moniteurs et adhérents du Pau Canoë Kayak Club Universitaire mettent en garde contre les dangers insoupçonnés de la rivière. "C'est la faute à pas de chance", dit un adhérent, "il faut toujours rester vigilant même quand le gave est bas comme en ce moment, il y a toujours des pièges." "On ne pouvait pas faire plus en termes de sécurité", indique un moniteur qui accepte de revenir sur le déroulement des faits.

Le groupe de jeunes, tous âgés d'une vingtaine d'années est arrivé dans l'après-midi pour une location de kayak. Ce sont des embarcations grand public, insubmersibles et ouvertes comme celles qui se louent sur toutes les rivières navigables de France cet été. Les six jeunes ont donc embarqué sur trois bateaux de deux places chacun. "Ils ont reçu les consignes de sécurité et le matériel nécessaire, un casque et un gilet de flottabilité." Des gilets sans sangle sous-cutale qui passe entre les jambes. "Ce n'est pas une obligation, ceux-ci sont plus appropriés pour la pratique du rafting". Le groupe a ensuite pris l'eau seul, sans encadrement après avoir signé une décharge indiquant que chaque participant savait "nager les 25 m réglementaires, et s'immerger."

C'est 800 mètres environ en dessous de la base que l'accident se produit. L'une des embarcations s'est échouée sur des cailloux. Les deux occupants ont d'abord rejoint la plage, jusque là sans problème. "On leur a proposé un bateau de remplacement" pour continuer leur descente "mais ils ont essayé de récupérer leur embarcation par eux même". C'est en se remettant à l'eau que l'un des deux jeunes va se coincer le pied entre les rochers ou entre un rocher et une branche. "Deux moniteurs bénévoles du club viennent alors lui porter assistance." Le jeune homme de 21 ans a toujours la tête hors de l'eau. "C'est à ce moment là que les secours sont appelés." Le jeune homme ne parvient toujours pas a libérer son pied.

"Le kayak va lui se débloquer et entrainer les deux moniteurs" dans le courant. La victime prisonnière est alors "plaquée au fond de la rivière". L'intervention des pompiers sera longue à se mettre en place. Selon le moniteur, la victime serait restée 25 minutes sous l'eau. Selon d'autres témoins, "les jeunes portaient correctement leur gilets lorsqu'ils sont retournés à l'eau. Le secteur de l'accident n'est pas un endroit identifié comme dangereux" explique encore ce moniteur qui pratique le gave de Pau depuis longtemps. "Après, on ne peut pas s'assurer que les gens respectent tout le long de la descente les consignes qu'on leur donnent surtout celle d'être toujours en position horizontale dans l'eau avec les pieds en avant." Le jeune homme fêtait le jour même de l'accident ses 21 ans avec cette descente en kayak.