Accident de kayak sur l'Hérault: "ils n'avaient aucune chance de s'en sortir"

L'imprudence n'est sans doute pas étrangère à la mort d'un kayakiste de 34 ans jeudi sur le fleuve Hérault. Mais au regard des circonstances, l'aménagement du fleuve serait aussi en cause.

Causse-de-la-Selle, France

Les quatre sportifs qui se sont lancés dans la descente de l'Hérault jeudi entre Saint-Etienne d'Issensac et Saint Guilhem-le-désert, n'avaient rien de débutants. Embarqués en binômes sur des "hot dogs", des canoës gonflables, ils étaient moniteurs, diplômés d'Etat. Tous installés dans la vallée de l'Hérault, donc connaisseurs des lieux. Et pourtant, l'un d'eux, âgé de 34 ans, est mort noyé à hauteur du Causse de la Selle.

L'accident s'est produit vers 16h30, sur un "spot" connu : le barrage de la Combe du Cor, à quatre kilomètres en amont de Saint-Guilhem. Deux mètres de haut, 40 mètres de large, cet ouvrage qui date de 1890, est qualifié de dangereux car il créé un "rappel" en contrebas, cet effet de machine à laver qui vous coince sous l'eau.

Piégés dans le rouleau

La première équipe décide de le contourner. La seconde tente malgré tout de franchir l'obstacle. Fatal : ils se retrouvent coincés dans le rouleau, s'accrochent comme ils peuvent à leur canoë. Les deux restés sur la berge tente de les aider en lançant une corde flottante, mais trop courte. Dans l'eau, l'un va tenir plus de vingt minutes, le temps que l'hélico arrive et le récupère épuisé, frigorifié. Son ami en revanche finit par lâcher. Son corps a été repêché un peu plus loin.

"Ces jeunes n'avaient aucune chance. Celui qui a lâché est victime de ce site"

De l'avis des professionnels, il était certes risqué, imprudent même de le franchir. Mais cet ouvrage est "absolument mortel" s'indigne Hubert Borg, adjoint au maire de Saint-Guilhem, présent sur les lieux lors des opérations de secours. "Il n'est pas aux normes. C'est un point noir". Surtout quand le débit est important or, depuis les crues de la fin octobre, le débit est 17 fois plus élevé qu'en été.

Une faute lourde de l'Etat

Dangereux, dit-il, même pour les pêcheurs et les randonneurs... "_Il n'y a pas de panneau_. L'Etat est au courant, le préfet est au courant, le sous-préfet est au courant. Mais rien ne bouge. Il y a une faute lourde de l'Etat. S'il n'y avait pas une inclinaison aussi importante comme on le demande depuis 40 ans, il n'y aurait pas eu ce drame."

Il demande à l'Etat de contraindre le propriétaire du barrage (l'ASA du canal de Gignac, Association Syndicale Autorisée) de le mettre aux normes.

"Une faute lourde de l'Etat". Hubert Borg, adjoint au maire de Saint-Guilhem Copier