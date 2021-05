Accident de l'avenue Rivet à Brive : le chauffard condamné à un an de prison ferme

Le chauffard qui avait renversé deux adolescents à Brive comparaissait ce lundi devant le tribunal judiciaire de la cité gaillarde. Il a été condamné à un an de prison ferme et écroué.

C'était le 7 avril avenue Rivet à Brive. Une voiture roulait à vive allure et doublait en passant sur les zébras séparant les deux voies. Mais elle avait percuté une voiture qui tournait avant de renverser deux jeunes adolescents et de finir sa course contre un poteau EDF. Le conducteur était alors sorti de la voiture et avait pris la fuite. Une fois interpellé il s'était avéré qu'il avait consommé des stupéfiants.

à lire aussi Brive : un conducteur interpellé après avoir percuté deux adolescents sur l'avenue de Bordeaux

Il se voyait déjà mort

C'est cet individu qui s'est donc retrouvé à la barre du tribunal judiciaire de Brive ce lundi. L'homme a 33 ans et un casier judiciaire déjà bien rempli : consommation et trafic de drogue, vols, violences, notamment sur la propre mère. Mais dans le box hier c'est un homme plutôt amorphe qui comparaît. Il parle peu et d'une voix très faible. Mais ce n'est pas cela qui rend finalement ses explications inaudibles. Que dire par exemple quand il lance que tout ce qui "lui importe c'est que les deux jeunes s'en sortent bien" alors que l'un a eu tout de même 5 jours d'arrêts et l'autre souffrant de plusieurs fractures, est arrêté pour 80 jours ? Que dire aussi quand il explique qu'il roulait vite parce qu'il allait voir son cousin à Souillac dans le Lot et qu'il ne voulait pas arriver après le couvre feu ? Et que penser quand il lâche que s'il s'est enfui sans même un regard pour les deux ados blessés au sol c'est parce qu'en panique, croyant à sa mort, il "voulait rentrer chez sa mère" ?

Traité depuis 10 ans à la méthadone

Comment juger un tel individu interroge son avocat sur la foi des expertises psychiatriques ? C'est un sociopathe, qui plus est drogué de longue date. Il est traité depuis 10 ans par la méthadone. Ce qui d'ailleurs expliquerait qu'il ait été testé positif aux stupéfiants après l'accident selon Vincent Desport. Le parquet retient surtout son manque d'empathie et sa dangerosité pour autrui pour réclamer un an d'emprisonnement. "Il faut le juger pour ce qu'il a fait avec sa maladie" dit son avocat en réclamant un aménagement de peine. Le tribunal a préféré suivre le parquet. Son permis a été également annulé pour 5 ans minimum.