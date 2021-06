Cinq blessés dont un grave route de Sauve à Nîmes

Après un accident de la circulation ce vendredi après-midi vers 15h30, la route de Sauve, la D999 à Nîmes, est coupée dans les deux sens. Des déviations à hauteur du chemin et du rond-point de Vacquerolles et chemin du Carreau de Lanes sont mises en place. Évitez le secteur si possible. L'accident a impliqué quatre véhicules. A leur arrivée sur les lieux, les secours ont pris en charge cinq victimes dont une, blessée grave, était incarcérée dans son véhicule.

Trois victimes ont été transportées sur le centre hospitalier de Nîmes.