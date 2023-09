Accident de la route à Héric, une personne gravement blessée

Une personne a été gravement blessée après un accident de la route ce samedi 16 septembre vers 14 heures.

Deux voitures se sont percutées au lieu-dit du bois Sicard à Héric, en Loire-Atlantique, à l'angle entre la départementale 132 et la départementale 164. L'automobiliste a dû être désincarcéré de sa voiture, quatre autres personnes sont plus légèrement blessées. Les pompiers et gendarmes étaient sur place.