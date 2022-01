Accident de la route à Saint-Martin-du-Limet : trois personnes légèrement blessées

Vers la fin de la matinée, ce samedi, un accident de la route a eu lieu à Saint-Martin-du-Limet, sur la D 771, en direction de Craon. Deux véhicules ont été accidentés. Une femme se trouvait dans le premier véhicule, un père et son fils dans le second. Ils sont tous les trois légèrement blessés.

Dans le premier véhicule se trouvait une femme, et dans le second un homme et son fils. Tous les trois sont légèrement blessés et ont été emmenés au Centre Hospitalier de Château-Gontier.

La circulation a été coupée le temps de l'intervention.