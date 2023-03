Accident de la route à Tavel : les photos

Un accident spectaculaire sur l'autoroute A9 a fait 2 blessés graves dans un accident de la circulation ce samedi, à Tavel.

La voiture, seule en cause, a fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course sur le toit. Une femme de 31 ans a été hospitalisée à Avignon et un homme de 25 ans au CHU de Nîmes.

