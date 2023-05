Accident de la route : deux morts et un blessé grave dans une collision frontale dans l'Indre

Deux morts, un blessé grave et un blessé léger, c'est le bilan très lourd d'une collision frontale entre deux voitures ce dimanche après-midi au Blanc. L'accident mortel s'est produit vers 14h25 à la sortie de la ville du Blanc sur la route de Poitiers (D 951). Les circonstances exactes n'ont pas encore été établies.

ⓘ Publicité

On sait que les deux victimes décédées sont un homme et une femme âgés, respectivement, de 70 et 68 ans. Un homme de 85 ans se trouve également dans un état critique et une quatrième impliquée, une femme de 23 ans plus légèrement touchée, a été prise en charge après un malaise.

Une enquête est ouverte. Des prélèvements, notamment sanguins, ont été effectués pour des analyses toxicologiques mais sans résultat pour le moment.