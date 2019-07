Accident de la route en Indre-et-Loire: trois jeunes abandonnent leur copain blessé et prennent la fuite

Les gendarmes de Loches sont à la recherche de trois jeunes de 17 à 19 ans impliqués dans un accident de la route qui a eu lieu mercredi à 14H10 sur la D10 entre Montrésor et Chemillé-sur-Indrois.

Indre-et-Loire, France

Il est aux alentours de 14H10 ce mercredi 17 juillet. Sur la D 10, à la sortie de Montrésor, direction Chemillé-sur-Indrois, une voiture quitte la route, se déporte à gauche dans des virages, fait des tonneaux et s'immobilise sur le toit dans un champ. A bord, quatre jeunes de 17 à 19 ans. L'un d'eux, 17 ans, est éjecté et retombe dans un champ. Il est conscient. Des témoins appellent sa mère qui est sapeur pompier volontaire à Genillé, une commune toute proche. La maman arrive très vite. Elle raconte qu'elle découvre son fils, gravement blessé, il est seul, ses camarades ne sont plus là. Selon des témoins, ils auraient tenté de relever leur copain pour l'emmener à l'hôpital avant finalement de prendre la fuite.

Dans cette voiture, il y avait trois garçons et une fille. La maman rapporte que, selon les gendarmes, l'accident serait dû à une vitesse excessive, là où la vitesse est limitée à 80 km/heure. La voiture aurait des pneus lisses et le conducteur, propriétaire du véhicule n'aurait pas de contrat d'assurance. Il aurait d'ailleurs déjà été retrouvé par les gendarmes qui refusent pour le moment de communiquer sur cette affaire " sensible" disent-ils.

La victime transportée au CHRU Trousseau est hors de danger. Elle souffre de 4 côtes cassées, d'une hanche fracturée, d'hématomes et a eu des points de suture au visage. Sa mère confie que les médecins prévoient 45 jours d'immobilisation minimum. Elle va déposer plainte pour non assistance à personne en danger et blessures involontaires.