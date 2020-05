Accident de la route : encore un choc violent dans la Manche

Le choc s'est déroulé vers 13h30 au niveau de l'échangeur de Pontorson, sur la nationale 175 en direction de la Bretagne. Deux voitures se sont percutées, la première heurtant frontalement le côté de la seconde. Dans le premier véhicule, circulaient un homme de 30 ans et une femme de 28 ans. Le second véhicule transportait un couple et ses trois enfants.

7 blessés évacués vers l'hôpital d'Avranches

Rapidement sur place, une vingtaine de pompiers venus de 4 centres de secours ont pris en charge les blessés. L'homme et la femme de 30 et 28 ans ont été évacués par en ambulance vers l'hôpital d'Avranches, ainsi que les 2 enfants de 15 ans, et celui de 7 ans ainsi que leur père. La prise en charge de la dernière passagère, la mère de famille âgée de 39 ans, a pris plus de temps, nécessitant une désincarcération. Elle a été également conduite au centre hospitalier d'Avranches.

Depuis le 11 mai et le début du déconfinement, le nombre d'accidents est reparti à la hausse dans la Manche. Les autorités rappellent l'importance de respecter le code de la route et les bons comportements lors de ce pont de l'Ascension qui met sur la route bon nombre d'automobilistes et de motards.