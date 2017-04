Accident de la route à Gannat : Un appel à témoin lancé

Cinq jours après le terrible accident qui a coûté la vie à trois personnes dont une fillette de 9 ans à Gannat, la gendarmerie lance un appel à témoins pour rechercher le conducteur d'un troisième véhicule qui serait en cause. Une course-poursuite serait à l'origine du drame.

La juge d'instruction et les gendarmes l'ont rédigé ce lundi. Un appel à témoins est donc lancé ce mardi matin pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Gannat jeudi dernier en début d'après-midi sur la RD2009.

Trois personnes avaient été tuées, deux mères de famille et une fillette de 9 ans. Le conducteur de la fourgonnette, qui a causé la mort de ces trois personnes, a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires. Il a été placé en détention provisoire.

L'accident serait survenu après une course-poursuite entre deux véhicules. L'autre chauffard est activement recherché. Le mis en examen, âgé de 21 ans, dit avoir été pris en chasse par des jeunes qui voulaient en découdre avec lui. Plusieurs témoins décrivent d'ailleurs un troisième véhicule mais de manière asser floue. Ces informations doivent donc être confirmées par l'enquête en cours confiée à un juge d'instruction.

Un 3ème véhicule recherché

Les gendarmes de Gannat, en charge de l'enquête, ont recueilli suffisamment d'éléments pour acquérir la conviction que les quatre occupantes de la Peugeot ne sont que des victimes collatérales d'une course-poursuite entre deux véhicules.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Gannat au 04 70 90 87 09.