Accident de la route : la mortalité stable dans la Vienne en 2022

Le nombre d’accidents corporels se stabilise en 2022. C'est ce qu'indique la préfecture de la Vienne ce lundi 6 février 2023 dans un communiqué. Sur les routes du département, 26 personnes sont mortes en 2022 (soit une victime de plus qu'en 2021). La fin d’année a été particulièrement meurtrière, avec 10 morts sur les deux mois de novembre et décembre.

Le bilan reste "très encourageant" d'après le préfet. En effet, le nombre d'accidents de la route a chuté de 44 % par rapport à 2015. Toutefois, si le nombre d'accidents et la mortalité sont stables, le nombre de blessés hospitalisés est en hausse de 8 % dans le département.

Les séniors et les jeunes particulièrement touchés

La mortalité des seniors de 65 ans et plus connaît en 2022 une augmentation "préoccupante", avec 12 victimes, soit près de la moitié des tués. Un tiers de ces victimes sont décédées des suites de malaises. Les jeunes paient également un lourd tribut. Au total, huit jeunes de 18 à 29 ans ont perdu la vie dans la Vienne en 2022. Cette tranche d’âge représente près de 31 % des tués, une proportion "relativement stable" par rapport aux années précédentes, d'après la préfecture.

La consommation d'alcool et de stupéfiants restent l'un des principaux facteurs des accidents mortels. En effet, la présence d’alcool et/ou de stupéfiants a été relevée dans six accidents mortels. Enfin, le non-respect des règles de circulation et la vitesse sont responsables de près 30 % des accidents mortels.