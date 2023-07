Accident mortel à Auxelles-Bas : un septuagénaire condamné à 4 ans de prison dont 1 ferme

« Que voulez-vous que je vous dise ? » C'est ainsi qu'un retraité de 73 ans a fait face à certaines remarques et interrogations de la cour ce mardi au tribunal de Belfort, où cet habitant de Plancher Bas, en Haute-Saône, était jugé pour homicide involontaire après la mort d'un motard de 50 ans dans un accident de la route, vendredi 7 juillet dernier

C'est sur cette départementale sinueuse, qui relie le département de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, que l'automobiliste mis en cause a violemment percuté l'engin de la victime qui circulait en face, à la sortie de la commune d'Auxelles-Bas.

Conduite sous alcool et dépassement dangereux

L'enquête de gendarmerie a permis d'établir que le septuagénaire effectuait un dépassement avant un virage, sans aucune visibilité ni signalisation l'y autorisant, lorsque l'impact s'est produit avec la moto qui circulait normalement sur la voie d'en face. Les analyses effectuées auprès de l'automobiliste sur les lieux de l'accident ont révélé un taux d'alcool de 1,76 gramme par litre.

Jugé ce mardi en comparution immédiate, ce n'est que du bout des lèvres que le prévenu a reconnu sa responsabilité dans l'accident : « Pensez-vous avoir fait une erreur ? » questionne la présidente à l'attention du septuagénaire. « Non » lui répond-t-il, passif et presque en retrait, livrant des explications confuses en indiquant néanmoins qu'il « regrette ».

« Je connais cette route par cœur. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je n'ai peut être pas assez vu, mais je ne roulais pas vite » avance-t-il. Avant de prendre cette route, le prévenu a reconnu avoir bu « une bière et deux verres de rosé », et confesse avoir augmenté sa consommation d'alcool d'années en années à la suite de problèmes personnels, le deuil passé d'un enfant et une séparation en cours.

Aucun mot pour la victime

Le procureur, de son coté, a mis le prévenu face aux contradictions de ses déclarations : « Comment pouvez-vous affirmer que vous ne rouliez pas vite si vous ne vous souvenez pas de l'accident ? » Le retraité n'avance aucune explication, mais estime que sa dépendance à l'alcool mérite d'être soignée. « Vous n'avez parlé que de vous dans ce procès. Aucun mot pour la victime ! » dénonce le ministère public, en requérant 3 ans de prison dont 1 ferme sous bracelet électronique.

« Il comptait le faire à la fin de l'audience » rattrape l'avocat du retraité, alors que dans son dernier mot au tribunal, le septuagénaire n'aura finalement rien ajouté. Quand son conseil lui rappelle discrètement que l'expression d'un regret ou d'un mot pour la victime aurait été bienvenu, le retraité murmure : « J'ai oublié. »

Un an de prison ferme et une interdiction de permis pour 5 ans

Le tribunal le condamne finalement à un an de prison ferme, 3 ans de sursis probatoire comprenant notamment une obligation de soins psychologiques et à l'addiction. L'âge du mis en cause, la maladie qui le touche, un cancer, ainsi que l'absence d'antécédents ont été pris en compte pour purger sa peine d'un an à domicile avec bracelet électronique. Son permis de conduire lui est immédiatement retiré, avec interdiction de le repasser avant 5 ans. Le prévenu devra le cas échéant ne conduire que des véhicules avec éthylotest au démarrage.

Une audience civile se tiendra à l'automne pour déterminer le montant des dommages et intérêts à verser au fils unique de la victime, partie civile, qui s'apprête à fêter ses 19 ans.