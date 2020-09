Accident de la route mortel à Charsonville : la conductrice condamnée à deux ans de prison avec sursis

Le jugement a été rendu en début d'après-midi ce mardi 1er septembre, au Tribunal Judiciaire d'Orléans, presque trois ans après le terrible accident de la route à Charsonville, près de Meung-sur-Loire, et qui avait coûté la vie à une jeune maman de 21 ans. La conductrice, âgée de 26 ans aujourd'hui, qui avait violemment percuté la voiture de la jeune femme, vient d'être condamnée à deux ans de prison avec sursis. Son permis de conduire a été annulé et elle a également interdiction de le repasser pendant les cinq prochaines années.

Conductrice sous l'emprise de l'alcool

4 décembre 2017, deux destins s'étaient brisés à Charsonville, quand Aurore, 24 ans à l'époque des faits, avait percuté à plus de 110 km/h, selon les experts, la voiture d'une jeune maman, qui revenait de son premier jour de travail, après son congé maternité. Quelques jours plus tard, les analyses révélaient 1.71 gramme d'alcool dans le sang. Aurore avait déjeuné chez sa maman et bu une bouteille de rosé et du Get 27.

2 ans de prison avec sursis

Fin juin dernier, à la barre du tribunal, la tête baissée et la voix fluette, la conductrice répondait timidement aux questions, avant de souffler : "J'aurais préféré que ce soit moi qui meure plutôt qu'elle."

Et si l'avocate de la jeune femme rappelait qu'Aurore n'avait jamais été condamnée par le passé, c'est finalement le réquisitoire du Procureur de la République qui a été suivi, ce mardi 1er septembre. La conductrice a été condamné à deux ans de prison avec sursis, une annulation du permis de conduire et l'interdiction de le repasser avant cinq ans.