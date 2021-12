Accident de la route mortel dans la Vienne

Prudence si vous prenez la route ce matin. Attention en particulier au verglas. Hier soir un automobiliste n'a pu être sauvé par les pompiers, l'accident s'est produit à Chauvigny sur la départementale 54, peu avant 21h les secours du SDIS de la Vienne sont intervenus mais l'homme seul à bord de sa voiture était décédé. C'est le 2ème décès dans le Poitou après la mort d'un jeune automobiliste de 20 ans hier matin à Nieul les Aubiers après avoir percuté un fossé et fait plusieurs tonneaux On a noté plus d'une vingtaine d'accidents liés à une fine couche de givre hier notamment dans la matinée en Vienne et Deux Sèvres.