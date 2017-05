Accident de la route mortel à Nantes : "encore un drame de l'alcool"

Un Nantais de 36 ans a perdu la vie ce samedi matin à Nantes quai de l'Aiguillon, fauché par une voiture. Le conducteur qui l'a renversé avait fumé du cannabis et était alcoolisé.

"Encore les dégâts de l'alcool" commente un policier proche de l'enquête.

Il est 3 heures du matin, en bas de la Butte Sainte-Anne, quai de l'Aiguillon. Les accidents à cet endroit sont très rares. Mais la victime se trouve au milieu de la chaussée. Il s'agit d'un Nantais de 36 ans. Sur lui : rien de plus que ses papiers d'identité et une liste de course. Il est à pied.

Le conducteur, 28 ans, circule lui à bord d'une Clio. Il arrive de Chantenay et se dirige vers le centre ville. Il roule très vite, il n'a pas le temps de freiner et percute le piéton de plein fouet. Positif à l'alcool, il reconnait aussi avoir fumé du cannabis.

Libre pour le moment

Le conducteur sort libre de sa garde à vue. Mais il est à nouveau convoqué au commissariat mardi prochain, une fois que seront connus les résultats de sa prise de sang.