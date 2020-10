Accident de la route à Auvilliers-en-Gâtinais : une personne gravement blessée, une déviation mise en place

Un camion, une voiture et un utilitaire frigo sont entrés en collision ce lundi vers 8h30 du matin entre Presnoy et Bellegarde. Une déviation est mise en place.

Attention si vous circulez sur la départementale 2060 entre Presnoy et Bellegarde ce lundi matin. Depuis environ 8h30 les pompiers sont sur place suite à un accident. Un poids-lourd, une voiture et un utilitaire frigo sont entrés en collision a hauteur d'Auvilliers-en-Gâtinais. Une personne s'est retrouvée gravement blessée, incarcérée dans sa voiture. Deux autres personnes sont plus légèrement blessées.

Une déviation est mise en place, les véhicules accidentés sont toujours sur la route. Une quinzaine de sapeurs-pompiers sont sur place.