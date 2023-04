Accident de la route : Un blessé dans un état grave en Charente-Maritime

L'accident s'est produit ce samedi 1er avril, peu avant 19 heures, route d'Ecoyeux à Fontcouverte. Deux voitures sont entrées en collision, faisant un blessé grave et trois autres blessés plus légers. Un véhicule de désincarcération a du être employé pour venir porter assistance aux victimes bloquées dans leur véhicule. 16 sapeurs-pompiers ont été envoyés sur place ainsi que quatre ambulances et un véhicule du SMUR. Les secours conseillent d'éviter le secteur.

