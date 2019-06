Accident de la route : une femme de 75 ans mortellement percutée à Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence, France

Une femme de 75 ans est morte ce jeudi en fin de matinée après avoir été percutée par une voiture à Portes-lès-Valence (Drôme). L'accident a eu lieu entre la poste et la mairie, à deux pas du marché rue Auguste Delaune. Une faute d'inattention de la part de la conductrice pourrait être à l'origine de la collision.

Percutée en plein jour dans une rue passante

Une enquête a été ouverte par la police de Valence. Des tests ont été pratiqués pour détecter d'éventuelles traces de stupéfiants ou d'alcool dans le sang de la conductrice. Il faut comprendre comment elle en est arrivée à percuter une personne âgée en plein jour au milieu d'une rue où on ne roule habituellement pas très vite. Une rue passante, surtout un jour de marché comme c'était le cas ce jeudi.

On ne sait pas encore si la victime était sur un passage piéton ou pas au moment du choc. Elle était en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours qui ont tenté de la ranimer sans succès. 11 soignants du SMUR étaient sur place avec deux ambulances, une pour la victime et une pour la conductrice. Elle était en état de choc après la collision et a été transportée à l'hôpital de Valence.