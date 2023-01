Accident de la route : une mère et sa fille dans un état grave après un accident à la sortie Beaupuy

Les secours ont été alertés à 12h22 ce mardi pour secourir plusieurs victimes d'un accident de la route sur la M112, à la sortie de la commune de Beaupuy, au nord-est de Toulouse, en direction de la commune de Lavalette. L'accident a impliqué trois véhicules. Une conductrice au volant d'une première voiture a perdu le contrôle de son véhicule - on ignore pour le moment pour quelle(s) raison(s)- et s'est déportée sur la gauche, la voiture a alors percuté sur le côté un véhicule qui arrivait en sens inverse. Ce véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de finir sa course dans le fossé. La première automobiliste a ensuite percuté de face un second véhicule, qui se trouvait juste derrière le premier en sens inverse, le choc frontal a été très violent. A bord, une mère de famille âgée entre 40 et 50 ans et sa fille âgée de 9 ans, qui étaient toutes deux attachées, selon les premiers éléments. Toutes deux sont gravement blessées.

Evacuées vers l'hôpital Purpan de Toulouse

La petite fille, très gravement blessée devait être héliportée par l'hélicoptère du SAMU pour être opérée en urgence mais son état de santé, trop délicat, a nécessité un camion médicalisé, sous escorte, il a été jugé trop dangereux de la déplacer par les airs. Quatre ambulances ont été mobilisées, ainsi que deux véhicules de secours. Les gendarmes de la compagnie Toulouse Saint-Michel se sont rendus sur place en renfort pour fermer la circulation sur la M112.

La conductrice mise en cause, tout comme le conducteur de la seconde voiture, ont été légèrement blessés. Ils devraient être entendus par les gendarmes de la compagnie Toulouse Saint-Michel chargés de l'enquête.